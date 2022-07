WWE | Possibile push in arrivo per Montez Ford

(Di domenica 3 luglio 2022) Gli Street Profits sono diventati uno dei team più amati in WWE, hanno lavorato davvero duramente per migliorarsi sensibilmente giorno dopo giorno, grazie alle loro prestazioni sul ring sono arrivati ai vertici della federazione. A Money In The Bank gli Street Profits hanno sfidato gli Usos per i titoli di coppia unificati, perdono e vedendo proprio questi ultimi maniere i loro titoli.carriera in singolo Secondo Dave Meltzer, ai microfoni di Wrestling Observer Radio, ha riportato che alcuni dirigenti della WWE avrebbero grandi progetti futuri su, soprattutto per una carriera in singolo, ciò potrebbe anche comportare lo scioglimento del team da Angelo Dawkins, cosa che potrebbe convincere la federazione a fare questo passo è anche la struttura fisica dello stesso...

