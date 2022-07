Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 8 542 contagi e 23 morti | bollettino 3 luglio

(Di domenica 3 luglio 2022) Sono 8.542 ida coronavirus in, 32022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 23. I nuovi casi sono stati individuati su 36.178 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,6%. Stabile a 24 il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre diminuisce leggermente (-5) quello dei ricoverati nei repartiordinari,1.002. Nel Milanese i nuovi casi sono 2.905. Seguono la provincia di Brescia con 1.035, Monza e Brianza con 735, Varese con 703 e Bergamo con 653. La provincia di Pavia registra 551, quella di Como 502, Mantova 333, Lecco 296, Cremona 282, Lodi 154 e Sondrio 105. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

Sono 71.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Cifra che porta gli attuali positivi a più di un milione di persone (1.009.943). Ieri i contagiati erano stati 84.700. Le vittime sono invece ...