Tragedia Marmolada, gli esperti: "Questi eventi purtroppo sono destinati a ripetersi" (Di domenica 3 luglio 2022) Il crollo di un enorme seracco sulla Marmolada (FOTO - VIDEO) ha causato secondo un bilancio provvisorio almeno sei morti, 8 feriti di cui uno grave e una decina di dispersi. Il soccorso alpino ha riferito che sono state travolte più cordate di escursionisti che stavano salendo in vetta. Uno dei soccorritori impegnati nel recupero delle vittime e dei feriti, ha detto: "Non ho mai visto una cosa del genere in Marmolada. Non è la solita valanga invernale, grado due, grado tre: è la natura. Se volessimo fare un paragone con l'edilizia potremmo parlare di un cedimento strutturale. Lo zero termico è oltre i 4 mila metri - aggiunge - ed è chiaro che è una cosa metereologica che nemmeno la migliore delle guide può prevedere".

