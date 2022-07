Tendenze del tatuaggio 2022: a Torino la Tattoo Convention (Di domenica 3 luglio 2022) In programma dal 23 al 25 settembre al Pala Alpitour a Torino la manifestazione con il meglio del mondo del Tattoo Torino – 250 tatuatori, in arrivo da tutto il mondo, oltre 20 contest, più di 10.000 visitatori in arrivo da tutta Europa. Sono questi i numeri della Torino Tattoo Convention, una delle più rinomate manifestazioni europee del settore, che dal 23 al 25 settembre, dopo due anni di stop, riporta in Italia, a Torino, tutto il meglio del mondo del Tattoo. Giunta alla sua XI edizione, la Torino Tattoo Convention, ospitata quest’anno al Pala Alpitour, è un evento anticonformista, colorato, pieno di musica e di festa: live show, concerti, esposizioni, lo street food più rock e un dj set con ... Leggi su lopinionista (Di domenica 3 luglio 2022) In programma dal 23 al 25 settembre al Pala Alpitour ala manifestazione con il meglio del mondo del– 250 tatuatori, in arrivo da tutto il mondo, oltre 20 contest, più di 10.000 visitatori in arrivo da tutta Europa. Sono questi i numeri della, una delle più rinomate manifestazioni europee del settore, che dal 23 al 25 settembre, dopo due anni di stop, riporta in Italia, a, tutto il meglio del mondo del. Giunta alla sua XI edizione, la, ospitata quest’anno al Pala Alpitour, è un evento anticonformista, colorato, pieno di musica e di festa: live show, concerti, esposizioni, lo street food più rock e un dj set con ...

