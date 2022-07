Sossio Aruta imita Dani Alves | arriva la candidatura social | “Sogno una panchina”

(Di domenica 3 luglio 2022) “Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho ildi iniziare una nuova carriera da allenatore. Ho il patentino Uefa B dal 2006. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, frutto di 40 anni di calcio giocato”. Questo il messaggiocon cui, noto per aver partecipato al programma “Campioni” nel corso della sua militanza nel Cervia e, più di recente, ad altri vari reality sulle reti Mediaset, ha annunciato la volontà di trovare una squadra da allenare. Una tendenza, quella di offrirsi tramite le piattaforme, utilizzata poco tempo fa anche da, il quale è senza squadra dopo che il suo ...

Pubblicità

sportface2016 : Sossio #Aruta 'imita' #DaniAlves, arriva la candidatura via social: 'Sogno una panchina' - davided81 : RT per Sossio Aruta #uominiedonne - _CalcioItaliano : RT @Gazzetta_it: Dai reality alla panchina: ora Sossio Aruta cerca un posto da allenatore su Instagram - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dai reality alla panchina: ora Sossio Aruta cerca un posto da allenatore su Instagram - zazoomblog : Dai reality alla panchina: ora Sossio Aruta cerca un posto da allenatore su Instagram - #reality #panchina:… -

Iniziare ad allenare, forse, è un desiderio senza scadenza. E così, a 51 anni,ha lanciato un appello sfruttando il suo ampio seguito su Instagram: 'Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici - le parole dell'ex attaccante -, ma ...L'ex cavaliere del programma di Maria De Filippi spiega in un video che tipo di impiego sta ...“Ho provato in modo professionale tramite addetti ai lavori, conoscenze e amici, ma purtroppo ancora nulla. Approfitto quindi del mio essere un personaggio pubblico per dirvi che ho il sogno di inizia ...L'ex centravanti anche del Cervia vuole tornare nel mondo del calcio: "Ho il patentino UEFA B, posso allenare in Eccellenza, Promozione e Serie D".