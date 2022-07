Pattinaggio artistico a rotelle, Italian Roller Games 2022: Tarlazzi avanti nello short con un altro record, Liberatore leader in campo maschile (Di domenica 3 luglio 2022) altro giro, altro record per Rebecca Tarlazzi, stavolta senza Luca Lucaroni. La Campionessa del Mondo in carica è stata la grande protagonista della terza giornata degli Italian Roller Games di Pattinaggio artistico a rotelle – rassegna in scena fino al 7 luglio a Ponte Di Legno – conquistando con un margine impressionante la leadership provvisoria della classifica individuale femminile grazie a uno short program da capogiro, dove è riuscita ad andare oltre gli 81 punti. La fuoriclasse di Granarolo ha impressionato pubblico e giuria proponendo il suo programma pattinato sulle musiche di “Batman“, completando con disinvoltura e qualità i sette elementi del layout, cominciati con la ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022)giro,per Rebecca, stavolta senza Luca Lucaroni. La Campionessa del Mondo in carica è stata la grande protagonista della terza giornata deglidi– rassegna in scena fino al 7 luglio a Ponte Di Legno – conquistando con un margine impressionante laship provvisoria della classifica individuale femminile grazie a unoprogram da capogiro, dove è riuscita ad andare oltre gli 81 punti. La fuoriclasse di Granarolo ha impressionato pubblico e giuria proponendo il suo programma pattinato sulle musiche di “Batman“, completando con disinvoltura e qualità i sette elementi del layout, cominciati con la ...

Pubblicità

vzbvmBx3lH7aI95 : RT @Patcom15: @MartinaFrammart 2/2 hanno ragione: sono programmi 'RIpuliti' dal pattinaggio artistico e dalle sue regole, ma anche per altr… - vivailclero : @gippu1 A margine del margine: segnalo che, mentre Seedorf è un ex allenatore, Thuram si è dato alla politica e Man… - rokehuri2016 : RT @Patcom15: @MartinaFrammart 2/2 hanno ragione: sono programmi 'RIpuliti' dal pattinaggio artistico e dalle sue regole, ma anche per altr… - TQTsDHOZ5Wmul9U : RT @Patcom15: @MartinaFrammart 2/2 hanno ragione: sono programmi 'RIpuliti' dal pattinaggio artistico e dalle sue regole, ma anche per altr… - Patcom15 : @MartinaFrammart 2/2 hanno ragione: sono programmi 'RIpuliti' dal pattinaggio artistico e dalle sue regole, ma anch… -