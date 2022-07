Napoli, il terzo acquisto è pronto: Giuntoli aspetta una cessione (Di domenica 3 luglio 2022) Il Napoli ha chiuso anche il terzo acquisto, Cristiano Giuntoli prima deve piazzare lo scontento Politano. CALCIOMERCATO Napoli – Deulofeu-Napoli.La nuova stagione del Napoli è alle porte. Mercoledì 6 luglio sarà il giorno del raduno a Castelvolturno, mentre tre giorni più tardi il gruppo di Luciano Spalletti partirà alla volta della Val di Sole, ormai consueta sede del ritiro. Il Napoli ha chiuso gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia e Spalletti aspetta il terzo colpo. Giuntoli lavora per la doppia operazione, il ds aspetta l’offerta del Valencia per Politano, per liberare il tassello che sarà coperto da Deulofeu. Il calciatore dell’Udinese ha un accordo sulla parola con il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 luglio 2022) Ilha chiuso anche il, Cristianoprima deve piazzare lo scontento Politano. CALCIOMERCATO– Deulofeu-.La nuova stagione delè alle porte. Mercoledì 6 luglio sarà il giorno del raduno a Castelvolturno, mentre tre giorni più tardi il gruppo di Luciano Spalletti partirà alla volta della Val di Sole, ormai consueta sede del ritiro. Ilha chiuso gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia e Spallettiilcolpo.lavora per la doppia operazione, il dsl’offerta del Valencia per Politano, per liberare il tassello che sarà coperto da Deulofeu. Il calciatore dell’Udinese ha un accordo sulla parola con il ...

Pubblicità

napolipiucom : Napoli, il terzo acquisto è pronto: Giuntoli aspetta una cessione #Calciomercato #napoli #ForzaNapoliSempre… - zielulife2 : Se Ronaldo viene a Napoli non so se farmi il tatuaggio di Victor Osimhen o quello di Khvicha Kvaratskhelia. Sarai… - DonKalulu20 : @RBonvecchi @russ_mario1 Avevo letto che lo volevo il Napoli in realtà. Inserire Plizzari come terzo ti permettereb… - IlPugilista : Mia personale griglia per il prossimo anno Milan e Inter si giocano lo scudetto. Napoli terzo posto. Juve, Roma e Lazio il quarto. - SportdelSud : ???? Terzo colpo di mercato del #NapoliBasket dopo #Michineau e #Howard. Il club azzurro ha infatti ufficializzato l… -