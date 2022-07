Maneskin, Zitti e Buoni è la canzone italiana più ascoltata nella storia dell’Eurovision (Di domenica 3 luglio 2022) Nuovo record per i Maneskin Nell’ultimo anno e mezzo non si è parlato altro che dei Maneskin. La band romana come sappiamo dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision 2021 con Zitti e Buoni ha conquistato il mondo intero. Damiano David e i suoi compagni infatti hanno scalato non solo le classifiche europee, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 3 luglio 2022) Nuovo record per iNell’ultimo anno e mezzo non si è parlato altro che dei. La band romana come sappiamo dopo la vittoria al Festival di Sanremo e all’Eurovision 2021 conha conquistato il mondo intero. Damiano David e i suoi compagni infatti hanno scalato non solo le classifiche europee, L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

andreastoolbox : Maneskin, Zitti e Buoni è la canzone italiana più ascoltata dell'Eurovision - ombroid : RT @tribuna_treviso: 'Siamo cresciuti a Led Zeppelin e Uriah Heep, vi pare che non siamo capaci di fare i Maneskin?'. Eccoli I Cugini di Ca… - mattinodipadova : RT @PCagnan: +++ I Cugini di Campagna suonano in concerto Zitti e buoni dei Maneskin (è tutto vero) - PCagnan : +++ I Cugini di Campagna suonano in concerto Zitti e buoni dei Maneskin (è tutto vero) - tribuna_treviso : 'Siamo cresciuti a Led Zeppelin e Uriah Heep, vi pare che non siamo capaci di fare i Maneskin?'. Eccoli I Cugini di… -