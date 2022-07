La Ferrari vince a Silverstone Primo Sainz | la safety car manda Leclerc giù dal podio

(Di domenica 3 luglio 2022)la, ma non è quella “giusta”.conquista la sua prima vittoria dopo 150 gran premi disputati.mastica amaro, amarissimo. Giù daldopo una gara quasi vinta, il monegasco perde 13 punti che sembravano sicuri ed in una giornata nera per Verstappen (da capolista e quasi fuori dai punti in pochi giri a causa di una serie inenarrabile di problemi, a partire da una foratura) ne recupera soltanto sei all’olandese (da -49 a -43). Nessuna delle decisioni che vengono prese al muretto sono semplici e soprattutto accadono in frazioni di secondo. Tutto accade, ancora una volta, a causa di unacar. Qualcosa di simile al finale di Abu Dhabi dello scorso dicembre. Giro numero 39.è davanti adopo che lo spagnolo ...

