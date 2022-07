Inter, anche Sanchez nel mirino del Flamengo: le ultime (Di domenica 3 luglio 2022) Il Flamengo potrebbe far spesa in casa Inter: oltre a Vidal piace anche Sanchez per l’attacco dei brasiliani Non solo Vidal nelle idee del Flamengo. Il centrocampista ha ammiccato sui social alla società brasiliana e tutto lascia presagire che il suo futuro possa essere oltre oceano. I brasiliani seguono anche l’altro cileno dell’Inter, Alexis Sanchez. In uscita dai nerazzurri la società rossonera sta contattando il centravanti per capire le richieste. Lo riporta Goal Chile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Ilpotrebbe far spesa in casa: oltre a Vidal piacez per l’attacco dei brasiliani Non solo Vidal nelle idee del. Il centrocampista ha ammiccato sui social alla società brasiliana e tutto lascia presagire che il suo futuro possa essere oltre oceano. I brasiliani seguonol’altro cileno dell’, Alexis Sz. In uscita dai nerazzurri la società rossonera sta contattando il centravanti per capire le richieste. Lo riporta Goal Chile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

