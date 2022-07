GF Vip 7 | 14 nuovi Vipponi in lizza | Arcuri | Prati | Spinalbese

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 luglio 2022) Gli spoiler sul cast del GF Vip 7, rivelano che attualmente inper entrare nella Casa più spiata d’Italia ci sono 14. Il reality show capitanato da Alfonso Signorini è stato saldamente confermato nel palinsesto Mediaset 2022-2023. La porta rossa tornerà a spalancarsi il 19 settembre 2022. Tra quello dei papabili concorrenti al momento spiccano i nomi di Manuelae Antonino, quest’ultimo noto alla cronaca rosa per la relazione sentimentale avuta con Belen Rodriguez. GF Vip 7, torna in onda su Canale 5 Alla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023 è stata confermata la messa in onda del GF Vip 7, che tornerà a tenere compagnia ai telespettatori dal mese di settembre con due puntate settimanali in prime time. Al timone del reality show targato Canale 5 ci sarà ...