F1, Gp Silverstone 2022. Vince la Ferrari con Sainz. Terribile incidente al via - Sport - Formula1 (Di domenica 3 luglio 2022) Gp di Gran Bretagna 2022 a Silverstone: orari tv (diretta e differita) Silverstone, 3 luglio 2022 - Carlos Sainz su Ferrari ha vinto il Gp di Gran Bretagna di F1. Sul podio anche Sergio Perez, secondo ... Leggi su quotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Gp di Gran Bretagna: orari tv (diretta e differita), 3 luglio- Carlossuha vinto il Gp di Gran Bretagna di F1. Sul podio anche Sergio Perez, secondo ...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - SkySportF1 : Immagini che lasciano senza fiato Il bruttissimo incidente di Zhou, che sta bene Le ultime LIVE ?… - PippaMezza : RT @SkySportF1: ?? CHE BAGARRE PER IL PODIO ?? Sainz in fuga ora (?? 47/52) LIVE ? - SkyTG24 : Formula 1, Gp Gran Bretagna: a Silverstone vince Sainz, primo successo per il ferrarista -