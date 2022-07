F1 GP Gran Bretagna 2022, Binotto spiega il dito puntato verso Leclerc: “Volevo solo calmarlo” (Di domenica 3 luglio 2022) Il team principal della Ferrari Mattia Binotto ha spiegato, ai microfoni di Sky Sport, il motivo del dito puntato verso Leclerc a fine GP della Gran Bretagna. Queste le sue parole: “Allora, di fronte a una Grande delusione come quella di Leclerc, ho cercato di spiegargli. Gli ho detto: “Hai fatto un garone”. E poi gli ho detto: “Calmati adesso”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Il team principal della Ferrari Mattiahato, ai microfoni di Sky Sport, il motivo dela fine GP della. Queste le sue parole: “Allora, di fronte a unade delusione come quella di, ho cercato dirgli. Gli ho detto: “Hai fatto un garone”. E poi gli ho detto: “Calmati adesso”. SportFace.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : Immagini che lasciano senza fiato Il bruttissimo incidente di Zhou, che sta bene Le ultime LIVE ?… - TOSADORIDANIELA : RT @Teresa02247224: #Assange continua ad essere in carcere per aver rivelato crimini . Chi ha commesso i crimini di guerra è libero. La G… - sportface2016 : F1 GP Gran Bretagna 2022, #Binotto spiega il dito puntato verso #Leclerc: “Volevo solo calmarlo” -