F1, Carlos Sainz: “Vincere a Silverstone è speciale, una gara durissima!” (Di domenica 3 luglio 2022) Un GP di Gran Bretagna, come nelle tradizioni, incerto e imprevedibile. Una corsa difficile da ricostruire, decimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1, con l’incidente pauroso al via di Zhou Guanyu, fortunatamente senza conseguenze, e la sospensione anche per la presenza in pista di alcuni manifestanti. Un background folle a fare da contorno al primo successo dello spagnolo della Ferrari Carlos Sainz con la Ferrari che, tenendo conto dell’intervento della Safety Car per un problema tecnico all’Alpine di Esteban Ocon, ha saputo sfruttare la sua chance, precedendo il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il redivivo Lewis Hamilton (Mercedes). Charles Leclerc ha chiuso quarto, nonostante un straordinario sorpasso all’esterno di Copse, penalizzato da una strategia Ferrari ancora una volta discutibile. Ha così limitato i danni l’olandese Max Verstappen ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Un GP di Gran Bretagna, come nelle tradizioni, incerto e imprevedibile. Una corsa difficile da ricostruire, decimo appuntamento del Mondiale 2022 di F1, con l’incidente pauroso al via di Zhou Guanyu, fortunatamente senza conseguenze, e la sospensione anche per la presenza in pista di alcuni manifestanti. Un background folle a fare da contorno al primo successo dello spagnolo della Ferraricon la Ferrari che, tenendo conto dell’intervento della Safety Car per un problema tecnico all’Alpine di Esteban Ocon, ha saputo sfruttare la sua chance, precedendo il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il redivivo Lewis Hamilton (Mercedes). Charles Leclerc ha chiuso quarto, nonostante un straordinario sorpasso all’esterno di Copse, penalizzato da una strategia Ferrari ancora una volta discutibile. Ha così limitato i danni l’olandese Max Verstappen ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIIIIII CARLOS! ???? Lo spagnolo realizza la pole position davanti a Verstappen per 72 millesimi, terzo Leclerc do… - SkySportF1 : ?? CARLOS SAINZ VINCEEEE A SILVERSTONE ?? Prima vittoria in carriera per lo spagnolo I risultati ?… - CB_Ignoranza : In uno dei gran premi più belli degli ultimi anni, tra incidenti, safety car, errori e sorpassi incredibili, la Fer… - FrancescoLaur72 : #BritishGrandPrix #Formula1 #Sainz complimenti a Carlos , ma la #Ferrari continua a perdere i punti con la propri… - simonepg79 : @SkySportF1 Per l'ennesima volta hanno penalizzato lecrerc mentre era primo, hanno preferito far vincere sainz piut… -