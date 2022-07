Donna trovata morta in casa dopo due giorni | la confessione del marito

(Di domenica 3 luglio 2022) Un uomo di 73 anni avrebbe ucciso la moglie di 71 occultandone il cadavere inper: la tragedia si è verificata a Mandatoriccio Marina, provincia di Cosenza. Unadi 71 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno della propria abitazione nella giornata di ieri, sabato 2 luglio, a Mandatoriccio Marina in provincia di Cosenza. Mandatoriccio (Cosenza). i carabinieri davanti all’abitazione della(Francesco Arena – Ansa)Riversa sul letto, presentava profonde ferite di arma da taglio all’addome. Secondo una prima ispezione cadaverica pare, però, fossegià da 48 ore. Al momento del ritrovamento, ilnon si trovava in. Sono stati i carabinieri a rintracciarlo e portarlo in caserma dove ...

Un arresto e due segnalazioni per consumo di sostanze stupefacenti: questo il bilancio dei controlli sul territorio condotti nel fine settimana dai Carabinieri di Senigallia. A finire in manette è sta ...Starebbe iniziando ad ammettere le sue responsabilità, fornendo dichiarazioni autoaccusatorie ai carabinieri, Luigi Carlino, il 73enne che era stato portato in caserma, dopo il ritrovamento, nella cas ...