Crolla un seracco di ghiaccio sulla Marmolada: sei morti, una decina i dispersi (Di domenica 3 luglio 2022) commenta Sei persone sono morte sulla Marmolada , uccise nel crollo di un seracco di ghiaccio . Secondo quanto fanno sapere i soccorritori, i cadaveri sarebbero stati estratti dalla massa di ghiaccio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 3 luglio 2022) commenta Sei persone sono morte, uccise nel crollo di undi. Secondo quanto fanno sapere i soccorritori, i cadaveri sarebbero stati estratti dalla massa di...

Pubblicità

zaiapresidente : ??? CROLLA SERACCO IN MARMOLADA: 15 COINVOLTI E 7 FERITI ??? Un grosso seracco in Marmolada é crollato e, secondo… - SkyTG24 : #Dolomiti, si temono almeno quattro morti e sette feriti - SkyTG24 : Dolomiti, crolla un ampio seracco di ghiaccio sulla Marmolada - andreastoolbox : Dolomiti, crolla seracco sulla Marmolada, almeno 6 vittime: le foto della valanga | Sky TG24 - criscuolo_m : RT @zaiapresidente: ??? CROLLA SERACCO IN MARMOLADA: 15 COINVOLTI E 7 FERITI ??? Un grosso seracco in Marmolada é crollato e, secondo le p… -