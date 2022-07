Base jumper tedesco muore in Trentino

(Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Tragedia sportiva oggi in. Undi nazionalità tedesca è morto dopo essersi lanciato dal monte Casale nella zona del Sarca non distante da Pietramurata, una delle zone preferite daidi tutto l'arco alpino. L'allarme è stato lanciato dai compagni di lancio che, una volta atterrati, non hanno visto il terzo componente del gruppo. Il sorvolo con l'elicottero ha consentito di individuare una vela aperta nel bosco, circa 200 metri sopra il ponte del Gobbo tra Sarche e Pietramurata. Verricellati, il tecnico di elisoccorso ed il medico non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata portata al campo sportivo di Pietramurata. L'uomo era nato in Svizzera nel 1989 e risiedeva a Gagliano del Capo in provincia di Lecce.

