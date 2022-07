Bari fra le venti città campione oggi in codice rosso Puglia, meteo: continua il gran caldo (Di domenica 3 luglio 2022) Due meno di ieri. Sono comunque venti le città campione, da nord a sud dell’Italia, oggi con il bollino rosso secondo il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Fra esse c’è Bari e per il capoluogo pugliese è il quinto giorno consecutivo al livello massimo di allerta. L'articolo Bari fra le venti città campione oggi in codice rosso <small class="subtitle">Puglia, meteo: continua il gran caldo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 3 luglio 2022) Due meno di ieri. Sono comunquele, da nord a sud dell’Italia,con il bollinosecondo il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Fra esse c’èe per il capoluogo pugliese è il quinto giorno consecutivo al livello massimo di allerta. L'articolofra lein il proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

CremoniniCesare : Sei bellissima, quando ti senti libera… A fra poco Bari! ?? #CremoniniSTADI2022 ?? - multi_fra : RT @about_raffaela: in realtà Livia da Bari è lui - emilio_giuliano : @BalsamoNb No. È la fusione fra A16 che con la A14 ti fa arrivare a Bari. A30. ???????? - F_Baldux : @albertiradiopop @v2Dark >scriveva norme-mi passi il termine atecnico-a cazzo di cane? Passiamo alla seconda obiezi… - soraja___ : RT @marta__p__: Raga Nunzio dice: ma dove si a mari fra? Lo dice in siciliano e poi lui si mangia un po’ le parole, quindi sembra dice Bari… -