Anna Tatangelo sfoggia un fisico statuario con il bikini dell’estate (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo una stagione impegnativa, finalmente Anna Tatangelo si può godere qualche giorno di relax al mare. La location scelta è davvero meravigliosa, ma è lei ad attirare l’attenzione: in yacht, un po’ più lontana da sguardi indiscreti, ha sfoggiato un bikini a dir poco incantevole che non nasconde un fisico scolpito, frutto di duri allenamenti. Anna Tatangelo, il bikini dell’estate Sempre bellissima e sensuale, Anna Tatangelo ha fatto centro ancora una volta. Ora che i suoi impegni televisivi sono definitivamente giunti al termine, è tempo di concedersi un po’ di relax e divertimento: la cantante ha scelto, come meta delle sue vacanze, la splendida Taormina. Deliziosa cittadina siciliana dal mare ... Leggi su dilei (Di domenica 3 luglio 2022) Dopo una stagione impegnativa, finalmentesi può godere qualche giorno di relax al mare. La location scelta è davvero meravigliosa, ma è lei ad attirare l’attenzione: in yacht, un po’ più lontana da sguardi indiscreti, hato una dir poco incantevole che non nasconde unscolpito, frutto di duri allenamenti., ilSempre bellissima e sensuale,ha fatto centro ancora una volta. Ora che i suoi impegni televisivi sono definitivamente giunti al termine, è tempo di concedersi un po’ di relax e divertimento: la cantante ha scelto, come meta delle sue vacanze, la splendida Taormina. Deliziosa cittadina siciliana dal mare ...

