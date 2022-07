Agnelli, che scippo alla Roma: ecco il super colpo per il prossimo anno (Di domenica 3 luglio 2022) La Juventus è al lavoro per costruire una grande rosa in vista della prossima stagione e Agnelli sembra ad un passo da un super colpo. Un mercato da assoluta protagonista; la Juventus ha questo obiettivo per l’estate e le premesse sono decisamente positive. La società bianconera, infatti, ha praticamente chiuso il doppio affare Pogba-Di Maria; si tratta di due giocatori di spessore internazionale in grado di alzare, notevolmente, il livello qualitativo della rosa a disposizione di Allegri. Due operazioni importanti ma non sufficienti per tornare a dominare il campionato italiano; Agnelli lo sa bene e, proprio per questo, continua a lavorare per portare altri innesti alla corte del suo tecnico. LaPresseDifesa e attacco sono i reparti su cui bisogna intervenire maggiormente; il primo ha visto l’addio, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 3 luglio 2022) La Juventus è al lavoro per costruire una grande rosa in vista della prossima stagione esembra ad un passo da un. Un mercato da assoluta protagonista; la Juventus ha questo obiettivo per l’estate e le premesse sono decisamente positive. La società bianconera, infatti, ha praticamente chiuso il doppio affare Pogba-Di Maria; si tratta di due giocatori di spessore internazionale in grado di alzare, notevolmente, il livello qualitativo della rosa a disposizione di Allegri. Due operazioni importanti ma non sufficienti per tornare a dominare il campionato italiano;lo sa bene e, proprio per questo, continua a lavorare per portare altri innesticorte del suo tecnico. LaPresseDifesa e attacco sono i reparti su cui bisogna intervenire maggiormente; il primo ha visto l’addio, ...

