Viabilità Roma Regione Lazio del 02-07-2022 ore 16:30

Viabilità DEL 2 LUGLIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA CASSIA, CON CODE TRA CESANO E CAMPAGNANO IN DIREZIONE VITERBO CODE PER INCENDIO SULLA Roma FIUMICINO AL KM 16+600 TRA L'AEROPORTO E PARCO LEONARDO IN DIREZIONE Roma. AL MOMENTO LA STRADA è CHIUSA PER INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLE ALTRE STRADE DEL TERRITORIO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI GUASTO IN BANCHINA NELLA STAZIONE DI PIGNETO, I TRENI VIAGGIANO SU ...

