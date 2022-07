Traffico Roma del 02-07-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole in queste ore sulla rete viaria della capitale partiranno lunedì 4 luglio nuovi lavori sulla rete idrica a via Ardeatina con chiusura tra via di Tor Pagnotta e via centro del Bivio il divieto non riguarderà il trasporto pubblico locale ricordiamo i lavori notturni con chiusura in fascia oraria 22 sei sul ponte dell’Industria termine interventi previsto per il prossimo 15 luglio per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Patrizia tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità