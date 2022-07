Suicidio assistito, caso Gheller, Zaia: "Lo andrò a trovare: vedrò cosa posso fare per lui". Mina Welby: "Gli scriverò" (Di sabato 2 luglio 2022) Il governatore del Veneto accoglie l'invito del 49enne che ha chiesto alla sua Usl di poter morire. Cappato: "Siamo vicini a Stefano". Il sindaco di Vicenza: "Sono pro vita ma anche per la libertà di scelta". Adinolfi: "Fermare la mattanza dei disabili" Leggi su repubblica (Di sabato 2 luglio 2022) Il governatore del Veneto accoglie l'invito del 49enne che ha chiesto alla sua Usl di poter morire. Cappato: "Siamo vicini a Stefano". Il sindaco di Vicenza: "Sono pro vita ma anche per la libertà di scelta". Adinolfi: "Fermare la mattanza dei disabili"

