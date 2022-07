Riparte il Pet Camper tour contro l’abbandono

Leggi su tuacitymag

(Di sabato 2 luglio 2022) D’estate si sa, la vita da cani ( e non solo) diventa un rischio. I numeri degli abbandoni aumentano vertiginosamente, e non si parla mai abbastanza di questa incomprensibile piaga. A sforzarsi di parlarne prorpio nei mesi in cui il rischi aumenta e a fare qualcosa di concreto, c’è unspeciale, che gira l’Italia con l’intento di essere un concreto aiuto per gli animali. “Tu hai 4 ruote, loro 4 zampe. La tua prudenza ci farà tornare a casa”, con questo slogan torna la seconda edizione del Petche quest’anno si propone come campagna di sensibilizzazione viaggiante, in collaborazione con Anas (Gruppo Fs Italiane), in difesa di tutti gli animali, abbandonati o selvatici, purtroppo spesso vittima di incidenti a causa della velocità. Migliaia di impatti sulle strade che coinvolgono, in alcuni casi drammaticamente, ...