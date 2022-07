Quarta dose, Pregliasco: “Affossata da narrazione sbagliata” (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Quarta dose di vaccino anti-Covid è fondamentale per le persone over 80 e per i fragili”. Eppure, secondo gli ultimi dati di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, oltre 4 ultra 80enni su 5 sfuggono ancora al secondo booster. Un’arma chiave Affossata da “una narrazione sbagliata, di eccessiva benevolenza di questo virus” diventato Omicron, “che invece continua a causare casi gravi, decessi giornalieri spesso a due cifre e Long Covid”. E’ l’analisi del virologo Fabrizio Pregliasco che, nonostante i ripetuti appelli di esperti e istituzioni, si confessa “pessimista” sulla possibilità di far passare il messaggio, anche con strumenti nuovi come una chiamata diretta o una campagna Tv. “Purtroppo per questo meccanismo dal basso, sui social, ma non solo – ... Leggi su italiasera (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Ladi vaccino anti-Covid è fondamentale per le persone over 80 e per i fragili”. Eppure, secondo gli ultimi dati di ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, oltre 4 ultra 80enni su 5 sfuggono ancora al secondo booster. Un’arma chiaveda “una, di eccessiva benevolenza di questo virus” diventato Omicron, “che invece continua a causare casi gravi, decessi giornalieri spesso a due cifre e Long Covid”. E’ l’analisi del virologo Fabrizioche, nonostante i ripetuti appelli di esperti e istituzioni, si confessa “pessimista” sulla possibilità di far passare il messaggio, anche con strumenti nuovi come una chiamata diretta o una campagna Tv. “Purtroppo per questo meccanismo dal basso, sui social, ma non solo – ...

