L' uomo senza qualità di Musil offre un' idea per aggregare il centro | evviva i “senza-Io”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 2 luglio 2022) Avete mai visto quella pala d’altare di Rubens in cui Ignazio di Loyola esorcizza un ossesso? Bene, guardatela o riguardatela, poi leggete o rileggete l’intervista al ministro Brunetta sul Corriere della Sera di giovedì, e capirete in un lampo cosa si deve intendere quando nei ritratti giornalistici compare la frase: Mario Draghi ha studiato dai gesuiti. Solo pochi anni fa sarebbe sembrata un’impresa ai limiti del miracoloso, addomesticare il carattere più indocile, capriccioso e permanentemente imbizzarrito della scena politica italiana. E invece, dopo l’ingresso nell’ordine dei draghiani, frate Renato è tutto saggezza, senso di responsabilità, riserbo nei modi e misura nelle parole, disciplina e autodisciplina perinde ac cadaver. Dovrebbe servire da insegnamento o da esercizio spirituale per i tanti sventolatori centristi dell’agenda Draghi. Non ho in mente di commissionare una ...