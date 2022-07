La prima laurea nel Metaverso: Edoardo Di Pietro discute la tesi con un avatar – Le foto (Di sabato 2 luglio 2022) Edoardo Di Pietro, 25enne di Colle Val d’Elsa (Siena) è il primo studente in Italia a laurearsi nella realtà virtuale del Metaverso. Iscritto al Campus Einaudi di Torino ha discusso la sua tesi magistrale per il corso di Comunicazione, Ict e Media ottenendo la votazione di 109 su 110. Una scelta non casuale, determinata dalla sua passione per la tecnologia. 43 gli avatar presenti tra gli spalti virtuali, tra questi gli amici, i parenti, la fidanzata (connessa dal Giappone) e il relatore Michele Cornetto. ANSA Tino Romano / laurea nel Metaverso di Edoardo Di Pietro, Torino, 1 luglio 2022 Il relatore: «Non è un’apologia» In completo blu dal vivo e in versione casual nel Metaverso, il ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022)Di, 25enne di Colle Val d’Elsa (Siena) è il primo studente in Italia arsi nella realtà virtuale del. Iscritto al Campus Einaudi di Torino ha discusso la suamagistrale per il corso di Comunicazione, Ict e Media ottenendo la votazione di 109 su 110. Una scelta non casuale, determinata dalla sua passione per la tecnologia. 43 glipresenti tra gli spalti virtuali, tra questi gli amici, i parenti, la fidanzata (connessa dal Giappone) e il relatore Michele Cornetto. ANSA Tino Romano /neldiDi, Torino, 1 luglio 2022 Il relatore: «Non è un’apologia» In completo blu dal vivo e in versione casual nel, il ...

