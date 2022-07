Juve, mega offerta in arrivo per de Ligt: ecco i nomi delle quattro alternative | Primapagina (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 10:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il Chelsea non molla per Matthijs de Ligt. Anzi, rilancia. La Juve, preso atto della volontà del ragazzo di volare presto a Londra, sta entrando nelle idee che la cessione del forte difensore olandese convenga a tutti. Ma alle giuste condizioni. Cherubini apprezza molto Werner ma la proprietà preferirebbe incassare tutto cash senza contropartite tecniche. E i blues sembrano orientato ad arrivare a quota 65/70 milioni. Non molti di meno rispetto alla clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Ascolta “Juve, mega offerta in arrivo per de Ligt: ecco i nomi delle ... Leggi su justcalcio (Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-02 10:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Il Chelsea non molla per Matthijs de. Anzi, rilancia. La, preso atto della volontà del ragazzo di volare presto a Londra, sta entrando nelle idee che la cessione del forte difensore olandese convenga a tutti. Ma alle giuste condizioni. Cherubini apprezza molto Werner ma la proprietà preferirebbe incassare tutto cash senza contropartite tecniche. E i blues sembrano orientato ad arrivare a quota 65/70 milioni. Non molti di meno rispetto alla clausola rescissoria da 110 milioni di euro. Ascolta “inper de...

Pubblicità

86_longo : RT @cmdotcom: #Calciomercato #Juve, mega offerta in arrivo per #deLigt: ecco i nomi delle quattro alternative - cmdotcom : #Calciomercato #Juve, mega offerta in arrivo per #deLigt: ecco i nomi delle quattro alternative - ZonaBianconeri : RT @antonyopistorio: Sogniamo. Risposta secca per un mega-colpo a sorpresa della #Juve: #Zidane? O #Neymar? - antonyopistorio : Sogniamo. Risposta secca per un mega-colpo a sorpresa della #Juve: #Zidane? O #Neymar? - infoitsport : Koulibaly Juve, il top club va all'assalto: pronta la mega offerta -