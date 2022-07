Italiani pronti all'ennesima stangata: “In aumento il prezzo del gas”. I motivi (Di sabato 2 luglio 2022) Le conseguenze della guerra tra Russia ed Ucraina ricadranno ancora una volta sulle tasche degli Italiani. Con la chiusura del gasdotto Nord Stream che fermerà entrambe le stringhe di distribuzione dall'11 al 21 luglio per eseguire delle riparazioni programmate, «i prezzi del gas aumenteranno, perché purtroppo il mercato del gas tende a speculare sulla mancanza, e ci sarà un'ulteriore corsa all'accaparramento». L'annuncio è del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a Sky. «Per l'accumulo delle riserve di gas siamo ancora al 60% degli stoccaggi, dobbiamo arrivare al 90% a novembre. Abbiamo messo in campo misure straordinarie e ci arriveremo» ha proseguito il ministro del governo Draghi, che ha poi fatto alcune previsioni sull'inverno: «Se arriviamo a fine anno al 90% di riempimento dobbiamo sapere che il prossimo anno arriveranno le nuove forniture di ... Leggi su iltempo (Di sabato 2 luglio 2022) Le conseguenze della guerra tra Russia ed Ucraina ricadranno ancora una volta sulle tasche degli. Con la chiusura del gasdotto Nord Stream che fermerà entrambe le stringhe di distribuzione dall'11 al 21 luglio per eseguire delle riparazioni programmate, «i prezzi del gas aumenteranno, perché purtroppo il mercato del gas tende a speculare sulla mancanza, e ci sarà un'ulteriore corsa all'accaparramento». L'annuncio è del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a Sky. «Per l'accumulo delle riserve di gas siamo ancora al 60% degli stoccaggi, dobbiamo arrivare al 90% a novembre. Abbiamo messo in campo misure straordinarie e ci arriveremo» ha proseguito il ministro del governo Draghi, che ha poi fatto alcune previsioni sull'inverno: «Se arriviamo a fine anno al 90% di riempimento dobbiamo sapere che il prossimo anno arriveranno le nuove forniture di ...

