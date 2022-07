Interesse del Napoli per Dybala e Correa: la verità sui due argentini (Di sabato 2 luglio 2022) Nel corso dell’ultima edizione del TG Sport, Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato delle ultime trattative e delle voci di mercato riguardanti il Napoli. Venerato si è concentrato soprattutto sulle ultime voci riguardanti due attaccanti argentini accostati al club azzurro. Stiamo parlando di Dybala e Correa con il primo che potrebbe sostituire il secondo all’Inter anche se al momento la trattativa sembra ancora lontana dal concludersi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Secche smentite su ogni fronte per quanto riguarda Correa. La dirigenza nerazzurra nega contatti col Napoli per l’ex laziale. Il club partenopeo va anche oltre, facendo filtrare che anche tatticamente il giocatore non rientra nei piani azzurri”. Dybala ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 luglio 2022) Nel corso dell’ultima edizione del TG Sport, Ciro Venerato, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato delle ultime trattative e delle voci di mercato riguardanti il. Venerato si è concentrato soprattutto sulle ultime voci riguardanti due attaccantiaccostati al club azzurro. Stiamo parlando dicon il primo che potrebbe sostituire il secondo all’Inter anche se al momento la trattativa sembra ancora lontana dal concludersi. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Secche smentite su ogni fronte per quanto riguarda. La dirigenza nerazzurra nega contatti colper l’ex laziale. Il club partenopeo va anche oltre, facendo filtrare che anche tatticamente il giocatore non rientra nei piani azzurri”....

Pubblicità

borghi_claudio : I capoluoghi sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Verona, Viterbo, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, C… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, interesse concreto per #Ziyech del #Chelsea Si lavora per trovare un'intesa su formula e… - MattiaBBagnoli : Brava @EFEnoticias che in uno scatto racconta tutto. Draghi salta la sessione del summit NATO in cui si parla del f… - Alessdan1 : @ninabecks1 @GiuseppeConteIT questo è un coglione, devo dirlo, che in una situazione drammatica tale questa è, mina… - _Alexx_14 : Interesse del NapAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH Vendi e vattene @ADeLaurentiis -