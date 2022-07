Il Volo – Tributo a Ennio Morricone in replica su Rai1 | scaletta canzoni ed ospiti della serata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 2 luglio 2022) Il: ritorna a distanza di un anno circa, insu, gli onori musicali al maestro da parte del trio musicale. Dall’Arena di Verona ecco lo show che ritorna per ricordare. IlinsuIl concerto de Ilin onore diall’Arena di Verona è andato in onda per la prima volta sabato 5 giugno 2021. Viene riproposto insu Rai 1 sabato 2 luglio in prima. Inoltre, il concerto può essere rivisto sempre in streaming su ...