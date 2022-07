Il testamento di Del Vecchio: la cassaforte di famiglia Delfin ripartita in parti uguali tra figli, moglie e il figlio di primo letto di lei (Di sabato 2 luglio 2022) E’ stato aperto il testamento di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e azionista di Mediobanca e Generali. L’assetto societario della Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio, da ora in poi sarà ripartito in parti uguali pari al 12,5% del capitale tra la moglie Nicoletta Zampillo, i sei figli dell‘imprenditore veneto scomparso mercoledì scorso e il figlio di primo letto della Zampillo Rocco Basilico, 32 anni, che lavora da tempo come manager nel gruppo dell’occhialeria. Delfin ha in pancia una quota del 4,8% in Generali e del 19,4% in Mediobanca (che è, a sua volta. primo azionista di Generali). Negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) E’ stato aperto ildi Leonardo Del, fondatore di Luxottica e azionista di Mediobanca e Generali. L’assetto societario della, ladellaDel, da ora in poi sarà rito inpari al 12,5% del capitale tra laNicoletta Zampillo, i seidell‘imprenditore veneto scomparso mercoledì scorso e ilo didella Zampillo Rocco Basilico, 32 anni, che lavora da tempo come manager nel gruppo dell’occhialeria.ha in pancia una quota del 4,8% in Generali e del 19,4% in Mediobanca (che è, a sua volta.azionista di Generali). Negli ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Nel testamento Leonardo Del Vecchio non ha indicato chi dovrà prendere il suo posto di presidente di Delfin, la cas… - SkyTG24 : Leonardo Del Vecchio, nel testamento il capitale della Delfin diviso fra moglie e figli - mariali94316534 : RT @romatoday: Leonardo Del Vecchio, aperto il testamento: otto eredi, a chi va la sua fortuna - robertovitali59 : @Adnkronos Ma é possibile che ci sia ancora l'immagine di un dio con in mano il telecomando che faccia piovere o me… - infoitinterno : Delfin, le disposizioni del testamento di Leonardo Del Vecchio. Capitale diviso in parti uguali: entra Rocco … -