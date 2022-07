Giro Donne 2022, Marianne Vos: “Volevo prendermi una rivincita” (Di sabato 2 luglio 2022) Nella terza frazione del Giro d’Italia Donne 2022 è arrivata la rivincita di Marianne Vos, battuta ieri da Elisa Balsamo. La regina delle due ruote è arrivata così a quota 31 sigilli nella Corsa Rosa, centrando quella che è solo la prima vittoria stagionale sul World Tour. La neerlandese era emozionata come se fosse la prima volta ai microfoni di Eurosport: “Sapevo che oggi mi sarei potuta giocare le mie chance in una volata di gruppo. Il finale era molto tecnico ed è stato difficile tenere la posizione giusta. Volevo riprovarci dopo quanto successo ieri e sono felicissima”. Classifica Giro d’Italia Donne 2022: Elisa Balsamo resta in maglia rosa, Longo Borghini sesta, Marta Cavalli 13ma Iniziando a pensare alle prossime tappe, Vos ha ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Nella terza frazione deld’Italiaè arrivata ladiVos, battuta ieri da Elisa Balsamo. La regina delle due ruote è arrivata così a quota 31 sigilli nella Corsa Rosa, centrando quella che è solo la prima vittoria stagionale sul World Tour. La neerlandese era emozionata come se fosse la prima volta ai microfoni di Eurosport: “Sapevo che oggi mi sarei potuta giocare le mie chance in una volata di gruppo. Il finale era molto tecnico ed è stato difficile tenere la posizione giusta.riprovarci dopo quanto successo ieri e sono felicissima”. Classificad’Italia: Elisa Balsamo resta in maglia rosa, Longo Borghini sesta, Marta Cavalli 13ma Iniziando a pensare alle prossime tappe, Vos ha ...

