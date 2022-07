Pubblicità

ItaliaTeam_it : Selfie dalla 4x100 metri oro ai Giochi del Mediterraneo! ???? ?? Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton e Johan… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????????. ???? Aziz Abbes Mouhiidine continua a vincere. Il pugile #ItaliaTeam detta legge nei -91 kg ai Gioch… - ItalianAirForce : Congratulazioni all’A.S. Federico Musolesi, atleta del Centro Sportivo dell’#AeronauticaMilitare, che ieri ha conqu… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: trionfano Mirko Zanni Fabio Scozzoli e Filippo Megli l’Italia rincorr… - TV7Benevento : Giochi Mediterraneo: nuoto, Matteazzi oro e Sarpe bronzo nei 400 misti - -

Continuano ad arrivare medaglie per l'Italia aidel2022 di Orano. Questa volta è il turno di Mirko Zanni , oro nella categoria 73 kg . L'azzurro è arrivato ad alzare il bilanciere fino a 150 kg , portando a casa la vittoria e ...Arriva un'altra medaglia d'oro daidelin corso di svolgimento a Orano, in Algeria. Merito del nuoto, e più precisamente di Fabio Scozzoli , che in 26'97 ha nuotato i 50 metri rana davanti al turko Sakci e lo ...Orano, 2 lug. (Adnkronos) – Pier Andrea Matteazzi ha vinto la medaglia d’oro nei 400 misti ai Giochi del Mediterraneo di Orano. L’azzurro ha staccato tutti vincendo con il con il crono di 4.13.83. Bro ...Per quanto riguarda le qualificazioni saranno invece Niccolò Ciavarella e Alessio De Bernardis a beneficiare dei primi due inviti. Occhi puntati anche su Bernard Tomic ...