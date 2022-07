Calciomercato Roma, parla Totti: “Dybala era possibile”, poi la chiosa su Ronaldo (Di sabato 2 luglio 2022) L’ex capitano giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante un evento di padel a Bologna, dove ha parlato di vari temi. Sul possibile arrivo di Ronaldo alla Roma: “Sinceramente non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero, ben venga. Penso che tutti i Romanisti saranno entusiasti”. Dybala Roma Totti Sul mancato arrivo di Dybala: “Era possibile, molto possibile. Poi sono successe altre cose e è svanito così. Adesso lui penserà altrove, non so dove. Speravo potesse venire alla Roma. C’è stata una chiacchierata, ma poi realmente non so cosa si sono detti“. Su Pogba: “Pogba che torna alla Juve è un grande colpo. Speriamo che le ... Leggi su rompipallone (Di sabato 2 luglio 2022) L’ex capitano giallorosso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante un evento di padel a Bologna, dove hato di vari temi. Sularrivo dialla: “Sinceramente non ci ho mai creduto. Conosco la realtà attuale. Poi se veramente fosse vero, ben venga. Penso che tutti inisti saranno entusiasti”.Sul mancato arrivo di: “Era, molto. Poi sono successe altre cose e è svanito così. Adesso lui penserà altrove, non so dove. Speravo potesse venire alla. C’è stata una chiacchierata, ma poi realmente non so cosa si sono detti“. Su Pogba: “Pogba che torna alla Juve è un grande colpo. Speriamo che le ...

