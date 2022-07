Calciomercato Juventus, assalto a Renato Sanches: ecco l’offerta (Di sabato 2 luglio 2022) La Juventus si sta muovendo in maniera importantissima sul mercato e, per il centrocampo, sembra stia cercando la formula per Renato Sanches. Di Maria e Pogba sono ad un passo dal diventare (per il francese si tratta di un ritorno) giocatori bianconeri; la società bianconera, però, sta già pensando alle prossime mosse e la rosa a disposizione di Allegri potrebbe essere completata anche grazie alla cessione di de Ligt. L’olandese potrebbe portare quella liquidità necessaria per alzare, ulteriormente, la qualità della rosa. In avanti sembra essere sempre più vicino Zaniolo mentre, in mezzo al campo, l’ultima idea dovrebbe essere Renato Sanches. LaPresseCome sappiamo, uno dei problemi avuti dalla Juventus nella passata stagione è stato il centrocampo; l’arrivo di Pogba è sicuramente un ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 2 luglio 2022) Lasi sta muovendo in maniera importantissima sul mercato e, per il centrocampo, sembra stia cercando la formula per. Di Maria e Pogba sono ad un passo dal diventare (per il francese si tratta di un ritorno) giocatori bianconeri; la società bianconera, però, sta già pensando alle prossime mosse e la rosa a disposizione di Allegri potrebbe essere completata anche grazie alla cessione di de Ligt. L’olandese potrebbe portare quella liquidità necessaria per alzare, ulteriormente, la qualità della rosa. In avanti sembra essere sempre più vicino Zaniolo mentre, in mezzo al campo, l’ultima idea dovrebbe essere. LaPresseCome sappiamo, uno dei problemi avuti dallanella passata stagione è stato il centrocampo; l’arrivo di Pogba è sicuramente un ...

GiovaAlbanese : La #Juventus sta lavorando con determinazione su #Zaniolo: contatti frequenti, ma serve pazienza. Bianconeri intenz… - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - GiovaAlbanese : #Mandragora a Villa Stuart: visite mediche con la #Fiorentina, per il centrocampista in uscita dalla #Juventus a ti… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Calciomercato Juventus, non è finita per il ritorno di Morata: la mossa - - Fprime86 : RT @GiovaAlbanese: #Mandragora a Villa Stuart: visite mediche con la #Fiorentina, per il centrocampista in uscita dalla #Juventus a titolo… -