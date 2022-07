Pubblicità

Ars_Bellica_ : #AccaddeOggi :La Battaglia di #Cremona si svolse nel luglio 1427 tra l'esercito di Filippo Maria Visconti, duca di… - venezia_56 : RT @Iconic___Images: ??Letizia Battaglia 1974 - TaniaGhiraldo : @nuova_venezia E la famosa 'battaglia della merda', io sto infangando @CaFoscari e suoi due 'legali' rappresentanti… - Ars_Bellica_ : #AccaddeOggi :La battaglia di #Anghiari si svolse il #29giugno 1440 tra le truppe milanesi dei Visconti ed una coal… - potere_dovere : @roccor28 E una inesattezza storica Già nel 1200 il nord e centro-nord con le sue città signorili come Siena, Fiore… -

TGCOM

GUERRA ALLA MALEDUCAZIONE 01 luglio 2022 16:37e lasenza tregua contro i turisti cafoni - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...In modo giuridicamente corretto, tenendo conto del prossimo parere della commissione di', ... 08:39 Intelligencebritannica, continua laa Lysychansk Continua laper la ... Venezia e la battaglia senza tregua contro i turisti cafoni Ci sono quelli che dormono per strada, quelli che pranzano e cenano nelle calli coi tavolini da picnic o peggio ancora usando monumenti storici come appoggio e gli immancabili tuffatori/nuotatori dei ...La Corte Suprema ha fatto un altro scherzetto all’America e al mondo, con un’altra «sentenza storica» che renderà più difficile la difesa dell’ambiente. La Russia ha regalato nuovo orrore ai civili uc ...