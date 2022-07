Tivoli | ritrovato 16enne scomparso | non si avevano sue notizie da oltre una settimana

(Di venerdì 1 luglio 2022) In questi giorni la storia di Riccardo, il ragazzo di 16 anni, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Sparito nel primo pomeriggio del 22 Giugno, di lui non si sapeva più niente. Fino a questo momento. La mamma, disperata, si era rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto? Una trasmissione diventata fondamentale per questa storia. E che proprio poco fa ha felicemente rilasciato le parole della povera mamma mandate alla redazione: “Grazie a voi homio figlio”. Leggi anche:. ‘Vado dagli amici’ e sparisce, l’appello per ritrovare il. La mamma: ‘Riccardo torna a casa’Riccardo di 16 anni diSono passati minuti, ore, giorni e settimane infernali per la famiglia di Riccardo. Una notizia che aveva sconvolto tutti. Era sparito mercoledì ...

Pubblicità

CorriereCitta : Tivoli, è stato finalmente ritrovato il ragazzo di 16 anni scomparso -

Canale Dieci

...è uscito dalla camera di letto dove riposava con la moglie e una volta nel salone si è... Quando, però, sono andati a bussare alla porta di casa del minore, a, la madre ha negato che ...Il sedicenne è invece statoe fermato a casa dei genitori ae attualmente si trova in una struttura per minori. In carcere, invece, in attesa di processo, gli altri due. Tivoli, sospiro di sollievo: il 16enne Riccardo è stato ritrovato In questi giorni la storia di Riccardo, il ragazzo di 16 anni scomparso, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Sparito nel primo pomeriggio del 22 Giugno, di lui non si sapeva più niente. Fino a que ...E’ stato ritrovato Riccardo, il ragazzo di 16 anni scomparso da Tivoli lo scorso mercoledì 22 giugno. Dopo nove giorni in ansia e paura per le sorti del ragazzo, oggi a dare la lieta notizia sono gli ...