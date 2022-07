Sassuolo, Carnevali: «Frattesi Roma parlerò con Tiago. Scamacca ha richieste in Spagna e Inghilterra. Berardi? Mai parlato con la Juve» (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato neroverde ai microfoni de Il Corriere dello Sport L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del mercato neroverde ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: Frattesi – «C’è ancora distanza, ma Tiago ha detto che vuole parlarmi quindi ci incontreremo. Volpato? Come contropartita ci piace e soltanto lui. Cercheremo le migliori soluzioni per lui e per noi» Scamacca – «Da dieci giorni non è più contatti con il Psg, quindi direi che la trattativa è ferma. Hanno avanzato richieste dalla Spagna e due squadre inglesi. Vedremo, di richieste ne ha tante… In questo momento è lui quello che ha più possibilità ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ad del, Giovanni, hadel mercato neroverde ai microfoni de Il Corriere dello Sport L’ad del, Giovanni, hadel mercato neroverde ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «C’è ancora distanza, maha detto che vuole parlarmi quindi ci incontreremo. Volpato? Come contropartita ci piace e soltanto lui. Cercheremo le migliori soluzioni per lui e per noi»– «Da dieci giorni non è più contatti con il Psg, quindi direi che la trattativa è ferma. Hanno avanzatodallae due squadre inglesi. Vedremo, dine ha tante… In questo momento è lui quello che ha più possibilità ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ?? #TiagoPinto è arrivato al Grand Hotel di Rimini per l’incontro col #Sassuolo per #Frattesi. Atteso Carnevali im… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Le parole dell'ad del @SassuoloUS Giovanni Carnevali sul mercato del club neroverde - GiokerMusso : RT @calciomercatoit: ???VIDEO - FabPluto : In effetti é esagerato che gente come te stia rovinando il calcio... - sportli26181512 : Sassuolo, Carnevali: 'Frattesi? Inter la prima a chiederlo, magari ci riprova. Complimenti a Marotta per Lukaku': L… -