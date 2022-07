Raffaella Carrà | gli speciali tv a un anno dalla scomparsa

(Di venerdì 1 luglio 2022)Il 5 luglio 2021 ci lasciava. A unsua, sartanti glidedicati alla signora della tv che proporrà la Rai, azienda che l’ha consacrata. Il primo appuntamento è previsto per domenica 3 luglio. Su Rai 3, alle ore 20.00, è infatti atteso lo speciale di Blob intitolato RaffaXSempre!, che racconteràpartendo dai suoi esordi cinematografici fino ad arrivare alla consacrazione televisiva, di cui è sempre stata tra i grandi protagonisti. Lo stesso giorno, in seconda serata su Rai 1, Adriana Pannitteri racconterà la poliedrica artista nello speciale del Tg1 intitolato Carramba, che!. Due giorni dopo, martedì 5 luglio, la terza ...

Mentre il più letto settimanale italiano la settimana scorsa celebrava in copertina. Quanto ci manca, diceva.Tra pochi giorni, ricorrerà il primo anniversario dalla scomparsa della grandissima. La celebre showgirl si è spenta il 5 luglio 2021 a causa di un tumore ai polmoni. Una malattia che aveva deciso di tenere per sé, e per questo la tragica notizia ha colto tutti di ...