Quando finisce il caldo? Le previsioni meteo per i prossimi giorni (Di venerdì 1 luglio 2022) Quando finisce il caldo? La domanda coniugata al presente ricorre già da qualche giorno, ma ben presto si è capito che la risposta avrebbe avuto una proiezione futura non troppo prossima. Lo si evince da previsioni meteo che prefiguravano la possibilità che si avrebbe dovuto fare i conti con temperature record per almeno una decina giorni. E adesso che la prima settimana si avvia alla conclusione, si inizia ad intravedere una possibile data di tregua da parte dell'ondata di calore che si è abbattuta su tutta Europa. previsioni meteo per la prossima settimana Il quadro relativo alla settimana che inizierà il 4 luglio prefigura un inizio ancora caratterizzato da temperature particolarmente alte. Secondo gli esperti de Ilmeteo.it ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 1 luglio 2022)il? La domanda coniugata al presente ricorre già da qualche giorno, ma ben presto si è capito che la risposta avrebbe avuto una proiezione futura non troppo prossima. Lo si evince dache prefiguravano la possibilità che si avrebbe dovuto fare i conti con temperature record per almeno una decina. E adesso che la prima settimana si avvia alla conclusione, si inizia ad intravedere una possibile data di tregua da parte dell'ondata di calore che si è abbattuta su tutta Europa.per la prossima settimana Il quadro relativo alla settimana che inizierà il 4 luglio prefigura un inizio ancora caratterizzato da temperature particolarmente alte. Secondo gli esperti de Il.it ...

