Pnrr: Mims, parte sperimentazione idrogeno per fs e strade (Di venerdì 1 luglio 2022) Investimenti per 530 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per realizzare la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto ferroviario, in ambito locale e regionale,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 1 luglio 2022) Investimenti per 530 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () per realizzare ladell'uso dell'nel trasporto ferroviario, in ambito locale e regionale,...

Pubblicità

fisco24_info : Pnrr: Mims, parte sperimentazione idrogeno per fs e strade: Firmati decreti, 530 milioni di fondi, 40 stazioni rifo… - ItaliaOggi : Pnrr, Mims: investimenti per 530 milioni per la sperimentazione dell'idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale… - mims_gov : #Pnrr: al via la sperimentazione #idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale. Investimenti per 530 mln. Il Minis… - SilvanaDenicolo : RT @ItaliaDomaniGov: ?? Manca poco! Dalle 11:30 in diretta da @Comuneperugia i Dialoghi sul #PNRR. ??Ministro Giovannini @mims_gov, @Donate… - BorghiPiuBelli : RT @ItaliaDomaniGov: ?? Manca poco! Dalle 11:30 in diretta da @Comuneperugia i Dialoghi sul #PNRR. ??Ministro Giovannini @mims_gov, @Donate… -