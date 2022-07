Miro Radici sposa la sua Veronica | Gori celebra le nozze

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 1 luglio 2022) Fiori d’arancio perche nella mattina di venerdì 1° luglio hatoPasta a Palazzo Frizzoni. Are leil Sindaco di Bergamo Giorgio. Si tratta del secondo matrimonio per, 81 anni, dopo cinque anni di vedovanza.aveva perso la prima moglie Annamaria Colombelli nel gennaio 2017, scomparsa all’età di 74 anni. Fu durante quel dolore cheha conosciuto l’attuale moglie,Pasta 54 anni, amica intima della moglie. Nella serata di venerdì 1° luglio è attesa una grande festa in città con amici e parenti. Ai novelli sposi gli auguri di tutto il mondo imprenditoriale di Bergamo.