Meteo Firenze | caldo record | bollino rosso fino a 3 luglio

(Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilnon dà tregua al Centro Sud. A, codicea domenica 2per la forte ondata di calore che sta investendo la città. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’apposito bollettino del ministero della salute. Nel dettaglio, il bollettino del ministero della Salute, prevede per oggi una temperatura massima percepita di 36 gradi. Sabato si raggiungeranno i 38 gradi e domenica i 39. Le ondate di calore sono condizionirologiche estreme che si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associati a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione; tali condizioni rappresentano un rischio per la salute della popolazione. Un’ondata di calore è definita in ...

... arrivando a toccare i 39 - 40 gradi in città come Firenze e Roma, e i 42 gradi in alcune aree ... Le previsioni meteo nel dettaglio di sabato 2 luglio. Nord Ovest Cielo sereno su tutte le regioni, salvo ... Meteo Firenze 1/07/2022: oggi poco nuvoloso, sole e caldo nel weekend Ed ecco che la linea di tendenza meteo ci propone alcune novità, come un parziale cedimento tra circa una settimana del prolungato espandersi verso nord ... (Adnkronos) – Il caldo non dà tregua al Centro Sud. A Firenze, codice rosso fino a domenica 2 luglio per la forte ondata di calore che sta investendo la città. È quanto emerge dall'ultimo aggiornamento ...