Gazzetta – Neymar tra i bambini brasiliani per riconquistare il Psg (Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 13:02:39 L'autorevole rosea: Il brasiliano a Praia Grande, nel quartiere dove iniziò a giocare. Il suo contratto è rinnovato per altri 5 anni, ma a Parigi è in discussione Sotto pressione al Psg, dove non gli garantirebbero più il posto, Neymar è tornato alle sue radici, tra le strade di Praia Grande. Forse anche per cercare nuove motivazioni e mandare un segnale di concretezza a Parigi, a chi gli rinfaccia uno stile troppo frivolo. Il fuoriclasse brasiliano ieri si è recato nel quartiere Jardim Gloria, dove iniziò a dare i primi calci al pallone, in Rua B con gli amici, prima di spiccare il volo verso i vertici mondiali. È qui, nei luoghi d'infanzia, che l'attaccante ha fondato l'Istituto Neymar Jr, che ospita quotidianamente 2mila tra ragazzi e ragazze del posto, tra i 7 e 17 anni: "Un motivo di orgoglio per me dare loro una ...

