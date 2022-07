Finanziava cellule jihadiste | arrestato bosniaco residente a Bologna

Pubblicità

PupiaTv : Terrorismo, finanziava cellule jihadiste in Bosnia: arrestato 52enne - ninda1952 : RT @RaiNews: Un bosniaco è stato arrestato a Bologna, finanziava cellule jihadiste. - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bologna, terrorismo: finanziava cellule jihadiste, arrestato 52enne #italiano #bosnia #antiterrorismodellaprocuradibo… - hele_fr : #Bologna, terrorismo: finanziava cellule jihadiste, arrestato 52enne bosniaco. Gli hanno dato i domiciliari ??????? A… - Piergiulio58 : Arrestato 52enne a Bologna: finanziava da anni cellule terroristiche. -

RaiNews

Un uomo di 52 anni originario della Bosnia e residente a Bologna e' agli arresti domiciliari con l'accusa di aver trasferito denaro, per oltre 50mila euro, in favore diterroristiche estere di matrice jihadista. L'indagine che ha portato all'arresto del bosniaco e' stata condotta dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri (Ros) e coordinata dalla ...√ą accusato di aver finanziato esponenti diterroristiche di matrice jihadista, attive in Bosnia e nei Balcani, per il reclutamento di nuovi combattenti. Un bosniaco di 52 anni, sottoposto alla misura dei domiciliari con braccialetto ... Finanziava cellule jihadiste, arrestato un bosniaco residente a Bologna Un uomo di 52 anni originario della Bosnia e residente a Bologna e' agli arresti domiciliari con l'accusa di aver trasferito denaro, per oltre ...L'uomo, un bosniaco di 52 anni, era riuscito a trasferire oltre 50mila euro in Bosnia e Albania per sostenere azioni terroristiche ...