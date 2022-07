ESCLUSIVA – Napoli Primavera, accordo a un passo: c’è la notizia su mister Frustalupi! (Di venerdì 1 luglio 2022) Si inizia a delineare anche il futuro della Primavera del Napoli. Dopo la salvezza ottenuta ai playout lo scorso maggio, centrando l’obiettivo stagionale chiesto dalla società, si sta iniziando a programmare anche la prossima stagione. Il primo passaggio da fare è quello relativo alla guida tecnica. Ebbene, secondo quanto appreso in ESCLUSIVA dalla redazione di SpazioNapoli, Nicolò Frustalupi è davvero a un passo dal rinnovo del contratto. Il mister – già conosciuto a Napoli per essere stato il vice-allenatore della prima squadra ai tempi di Walter Mazzarri – ha trovato l’accordo con la società per restare un altro anno alla guida del Napoli Primavera. Nicolò Frustalupi Il tecnico, alla quale la società aveva ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Si inizia a delineare anche il futuro delladel. Dopo la salvezza ottenuta ai playout lo scorso maggio, centrando l’obiettivo stagionale chiesto dalla società, si sta iniziando a programmare anche la prossima stagione. Il primo passaggio da fare è quello relativo alla guida tecnica. Ebbene, secondo quanto appreso indalla redazione di Spazio, Nicolò Frustalupi è davvero a undal rinnovo del contratto. Il– già conosciuto aper essere stato il vice-allenatore della prima squadra ai tempi di Walter Mazzarri – ha trovato l’con la società per restare un altro anno alla guida del. Nicolò Frustalupi Il tecnico, alla quale la società aveva ...

