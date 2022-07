Cosa dicono i primi sondaggi politici dopo la scissione nel M5s (Di venerdì 1 luglio 2022) Le conseguenze della scissione in seno al Movimento 5 Stelle, con l'abbandono di Luigi Di Maio che ha portato con sé oltre 60 parlamentari creando il nuovo gruppo “Insieme per il Futuro”, iniziano a fare capolino anche nei sondaggi. E li vediamo già nella nostra Supermedia di questa settimana, che registra un calo fortissimo per il M5S. Il partito fondato da Beppe Grillo perde oltre un punto e mezzo (-1,7%) in due settimane e fa registrare un ennesimo record negativo, scendendo al 10,6%. Si tratta non solo del peggior dato dell'attuale legislatura, ma addirittura dell'ultimo decennio: per trovare il M5S così in basso nei sondaggi, infatti, bisogna risalire alla prima metà del 2012. Secondo l'istituto Tecnè, quello che alle ultime elezioni fu – di gran lunga – il partito più votato d'Italia con il 32,7% dei voti, oggi sarebbe sceso ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) Le conseguenze dellain seno al Movimento 5 Stelle, con l'abbandono di Luigi Di Maio che ha portato con sé oltre 60 parlamentari creando il nuovo gruppo “Insieme per il Futuro”, iniziano a fare capolino anche nei. E li vediamo già nella nostra Supermedia di questa settimana, che registra un calo fortissimo per il M5S. Il partito fondato da Beppe Grillo perde oltre un punto e mezzo (-1,7%) in due settimane e fa registrare un ennesimo record negativo, scendendo al 10,6%. Si tratta non solo del peggior dato dell'attuale legislatura, ma addirittura dell'ultimo decennio: per trovare il M5S così in basso nei, infatti, bisogna risalire alla prima metà del 2012. Secondo l'istituto Tecnè, quello che alle ultime elezioni fu – di gran lunga – il partito più votato d'Italia con il 32,7% dei voti, oggi sarebbe sceso ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Il PD con #iusscholae come col #dlzan Buttano lì un tema sapendo che non passerà. I loro giornali e i loro giornal… - reportrai3 : La tragedia del Mottarone poteva essere evitata se alcune anomalie fossero state riscontrate durante le ispezioni m… - PagellaPolitica : Il reddito di cittadinanza disincentiva il lavoro? Che cosa dicono i numeri? Una netta minoranza dei beneficiari pe… - fisco24_info : Cosa dicono i primi sondaggi politici dopo la scissione nel M5s: Le conseguenze della scissione in seno al Moviment… - vanduz2 : RT @marangelo2005: Non so cosa stia da davvero succedendo ma da Kharkiv mi giungono notizie di interi villaggi liberati, stessi messaggi d… -