Camila Giorgi, a letto come mamma l’ha fatta: un buongiorno bollente (Di venerdì 1 luglio 2022) Camila Giorgi ha saputo dimostrare di essere una grande tenniste nonostante abbia avuto sicuramente alcuni problemi nell’ultimo periodo. Quando si arriva a Wimbledon è normale rendersi conto di come sia il momento più importante in assoluto in tutta la stagione sportive del grande tennis, ma Camila Giorgi è stata davvero una grande delusione con il primo turno che ha già condannato la bella marchigiana all’eliminazione contro un’avversaria che teoricamente non avrebbe minimamente dovuto creare dei problemi, ma i suoi followers su Instagram hanno comunque potuto emozionarsi di fronte a tanta bellezza. LaPresseIl torneo in assoluto più importante nel mondo del tennis è sicuramente quello di Wimbledon, con Camila Giorgi che sembrava essere in forma in vista del grande ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 1 luglio 2022)ha saputo dimostrare di essere una grande tenniste nonostante abbia avuto sicuramente alcuni problemi nell’ultimo periodo. Quando si arriva a Wimbledon è normale rendersi conto disia il momento più importante in assoluto in tutta la stagione sportive del grande tennis, maè stata davvero una grande delusione con il primo turno che ha già condannato la bella marchigiana all’eliminazione contro un’avversaria che teoricamente non avrebbe minimamente dovuto creare dei problemi, ma i suoi followers su Instagram hanno comunque potuto emozionarsi di fronte a tanta bellezza. LaPresseIl torneo in assoluto più importante nel mondo del tennis è sicuramente quello di Wimbledon, conche sembrava essere in forma in vista del grande ...

Eurosport_IT : CAMILA ANCORA IN SEMIFINALE ?????? Giorgi in poco più di un'ora sbriga la pratica Tomova e accede alla 20esima semifi… - WeAreTennisITA : Giorgi nei quarti a Eastbourne ?? Reduce dai quarti a Birmingham, negli ottavi Camila batte la spagnola Garbine Mugu… - Eurosport_IT : SUPER CAMILA! ?????? Ottima prova della Giorgi che batte la Muguruza in 2 set ed approda ai quarti di finale ad Eastb…