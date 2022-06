Trovato cane incatenato in Ucraina – il momento in cui lo hanno liberato è commovente (Di giovedì 30 giugno 2022) Delle persone hanno Trovato un cane incatenato in Ucraina. Aveva bisogno di un veterinario. Sono passati quasi quattro mesi da quando la Russia ha invaso la vicina Ucraina e ha cominciato una guerra. Nel frattempo, milioni di persone sono fuggite dal paese. Mentre invece moltissimi animali domestici sono rimasti lì. Come ad esempio questo bel cagnolino. Lo hanno Trovato abbandonato e incatenato in un canile dell’Ucraina, stando alle foto del canale YouTube “Love Furry Friends“. cane affamato Nel video, vediamo due donne trovare il cane incatenato. Il suo corpo mostrava chiaramente che si trovava lì da molto tempo e che non aveva mangiato ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 30 giugno 2022) Delle personeunin. Aveva bisogno di un veterinario. Sono passati quasi quattro mesi da quando la Russia ha invaso la vicinae ha cominciato una guerra. Nel frattempo, milioni di persone sono fuggite dal paese. Mentre invece moltissimi animali domestici sono rimasti lì. Come ad esempio questo bel cagnolino. Loabbandonato ein un canile dell’, stando alle foto del canale YouTube “Love Furry Friends“.affamato Nel video, vediamo due donne trovare il. Il suo corpo mostrava chiaramente che si trovava lì da molto tempo e che non aveva mangiato ...

Pubblicità

GabriellaPremo1 : RT @Emilystellaemi2: UN CANE TROVATO, IN QUESTE CONDIZIONI, È SOTTO OSSERVAZIONE. PORTARLO AL SICURO NO? COMBATTIAMO CONTRO I MULINI A VEN… - Achille03415924 : RT @Teso4zampe: Cane trovato davanti all'ospedale de Lellis di Rieti. Chi lo riconosce? - - IlMondoDiAllie : RT @Emilystellaemi2: UN CANE TROVATO, IN QUESTE CONDIZIONI, È SOTTO OSSERVAZIONE. PORTARLO AL SICURO NO? COMBATTIAMO CONTRO I MULINI A VEN… - IlMondoDiAllie : RT @Teso4zampe: Cane trovato davanti all'ospedale de Lellis di Rieti. Chi lo riconosce? - - mrzchm : RT @Teso4zampe: Cane trovato davanti all'ospedale de Lellis di Rieti. Chi lo riconosce? - -